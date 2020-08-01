Kaymakam Gökay, yol kontrol noktasını ziyaret etti Turhal Kaymakamı Ali Gökay, yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Gökay, Turhal-Amasya kara yolu üzerindeki yol kontrol noktasını ziyaret ederek, burada görevli polis ve jandarmaların bayramını kutladı.

Daha sonra trafik denetimine katılan Gökay, sürücülere emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, hız limitine ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri, maske takmaları konusunda da tavsiyede bulunan Gökay, "Sevdiklerinize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, lütfen trafik kurallarını uyalım." dedi.

Kaynak: AA