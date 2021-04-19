Kaymakam Gilan'dan jandarma personeline başarı belgesi
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Kaymakam Gilan'dan jandarma personeline başarı belgesi

Kaymakam Gilan'dan jandarma personeline başarı belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesinde görev yapan ilçe jandarma komutanı ve personeli, Kaymakam Tufan Bağır Gilan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Konya'nın Hadim ilçesinde görev yapan ilçe jandarma komutanı ve personeli, Kaymakam Tufan Bağır Gilan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Kaymakam Gilan, İlçe Jandarma Komutanlığını başarılı operasyonlarından dolayı tebrik etti. İlçeye bağlı Eğiste Mahallesinde çalınan 124 küçükbaş hayvanın bulunmasında özverili çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gilan, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizde üzüntü veren bir hadise yaşandı. Eğiste Mahallemizde 124 küçükbaş hayvan çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekiplerimiz, gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla çalınan 60 küçükbaş ve 39 kuzu olmak üzere 99 hayvanı sahibine, sorumlularını da adli makamlara teslim etti. Bu vesileyle ilçemizde huzur ve güveni tesis etmek için emek veren, gayret gösteren ilçe jandarma komutanıma ve mesai arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaymakam Gilan'dan jandarma personeline başarı belgesi
Kaymakam Gilan'dan jandarma personeline başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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