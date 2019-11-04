Kaymakam Gilan'dan Başkan Hadimioğlu'na ziyaret

04.11.2019 17:02

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.



Gilan, Hadimioğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



İlçede görev yapmaktan mutlu olduğunu belirten Gilan, Hadimioğlu'na iade-i ziyarette bulunduğunu ve ilçe hakkında bilgi alışverişi yaptığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadimioğlu ise, Gilan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA