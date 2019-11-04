Kaymakam Gilan'dan Başkan Hadimioğlu'na ziyaret
Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.
Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.
Gilan, Hadimioğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
İlçede görev yapmaktan mutlu olduğunu belirten Gilan, Hadimioğlu'na iade-i ziyarette bulunduğunu ve ilçe hakkında bilgi alışverişi yaptığını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadimioğlu ise, Gilan'a teşekkür etti.