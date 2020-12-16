Kaymakam Fırat'tan kurum ziyaretleri
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Kaymakam Fırat'tan kurum ziyaretleri

16.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:18
Kaymakam Fırat'tan kurum ziyaretleri

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Fırat, ziyaretler kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç ve YEDAŞ Gümüşhacıköy İşletme Şefi Kemal Bingül'e ziyarette bulundu.

Fırat, kurum amirleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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