Kaymakam Fırat'tan, Başkan Karaca'ya iadeyi ziyaret Muğla'nın Fethiye ilçesinin yeni Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin yeni Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti. İadeyi ziyarette bulunan Kaymakam Fırat ile Belediye Başkanı Karaca ile ilçe hakkında istişarede bulundu.

Kaymakam Fırat ziyaretle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Fethiye'de ikinci haftam ve ben çevreyi tanımaya çalışıyorum. Nezaket gösterip bizi ziyaret eden dostlarımıza fırsat buldukça iadeyi ziyarette bulunmaya çalışıyoruz. Bugün de başkanımız Alim Karaca'ya iadeyi ziyarette bulunduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Fırat'ın iadeyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karaca ise, "Sadece iki haftadır burada olmasına rağmen tüm Fethiye halkı kaymakam beyi ziyaret etmek için sıraya geçmiş durumda. Biraz önce kendisiyle Fethiye'nin geleceğiyle ilgili görüşlerimizi ortaya koyduk. Kaymakamımız başta olmak üzere, bölgemizdeki siyasi temsilcilerle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Bu yoğun tempoda bizlere iadeyi ziyarette bulunduğu için kaymakamımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA