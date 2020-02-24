Kaymakam Fırat: "İstihdam sağlayanları destekliyoruz"

24.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:07

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Pazarlar ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.



Pazarlar İlçe Kaymakamı Fırat, dış giyim üzerine üretim yapan ve yaklaşık 100 kişiye iş imkanı sağlayan Altes Tekstil işletmesini ziyaret ederek; işletmenin çalışmaları ve üretim süreçleri hakkında bilgiler aldı.



Firma yetkilisi Birol Güner'den bilgi alan Kaymakam Fırat, tekstil çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. İnsanlara istihdam sağlayan ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı yapan bu tür teşebbüslerin daima desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Fırat, bu türden üretim yerlerinin ekonomik gelişim açısından çok önemli olduğunu belirterek, yetkililere çalışmalarında başarı ve bereket temennilerinde bulundu.



Firma Sorumlusu Birol Güner ise, üretilen ürünleri Avrupa'ya ihraç ettiklerini istihdam mahalli yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Yaklaşık 100 çalışanımızla üretimini yaptığımız markalı ürünleri ülkemizin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bizleri ziyaret edip desteklerini esirgemeyen Kaymakam Yunus Emre Fırat'a teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA