Kaymakam Ertürkmen Kovid-19 denetimi yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetim gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetim gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı.

Büyük Pazaryeri'nde Ertürkmen, vatandaşlara ve esnafa fiziksel mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar yerinde polis ve sağlık ekiplerince HES kodu takibi ve ateş ölçümü de yapıldı.

Denetime İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol