Kaymakam Ertürkmen'den Et Üretim Çiftliği'ne ziyaret Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilçedeki Et Üretim Çiftliği'ni ziyaret etti.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilçedeki Et Üretim Çiftliği'ni ziyaret etti.

Ertürkmen, Tepecik Mahallesi'ndeki Et Üretim Çiftliği'nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çiftlikleri gezerek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ertürkmen, "Yapılacak toplantıda hem kesim fiyatını belirleyeceğiz hem de diğer konuları konuşacağız. Et ve süt olarak Bafra iyi bir konuma sahip. Bu yılın da bereketli olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun da işletmelere kesim yaparken hayvanların refahını göz önünde bulundurmalarını söylediklerini anlatarak, "İslami ve hijyenik kurallara göre kesim yapmaları gerekiyor. Bu konularda da işletme sahiplerini uyarıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı da herkes için hayırlı olur." diye konuştu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise Bafra'nın tarım ve hayvancılıkta iyi bir konumda bulunduğunu belirterek, "Bütün çiftçi ve üreticileri tek tek geziyoruz. Bafra'yı tarım ve hayvancılıkta nereye taşıyabiliriz, bunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftliğin sahibi ve Samsun Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Erdal Doğan da ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Sayın Kaymakamımızın ifade ettiği gibi, bilinçli üretim yaparsak hem ilçemize hem de bölgemize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA