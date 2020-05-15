Kaymakam Erdoğan uygulama noktasını ziyaret etti Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Antalya yolu girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Antalya yolu girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Erdoğan burada görev yapan jandarma ekipleri ile bir süre sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu belirten Erdoğan, kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi aldı.

Halkın huzur sağlık ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek, kolaylıklar diledik ve teşekkür ettik." dedi.

Kaynak: AA