Kaymakam Erdoğan, "Seydişehir Tek Yürek" çalışmalarını yerinde izledi Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarları tarafından başlatılan "Seydişehir Tek Yürek" yardım kampanyasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarları tarafından başlatılan "Seydişehir Tek Yürek" yardım kampanyasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Tek Yürek yardım deposunu ziyaret etti. Erdoğan, burada görev yapan ekipler ile bir süre sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, kampanya boyunca gece gündüz demeden gelen yardımları ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıran yardım gönüllülerine ve çalışanlara teşekkür etti.

Kampanya boyunca destek amacı ile gönüllü olarak çalışan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şubesi Başkanı Yakup Söğüt, "Kampanya başladığından beri her zaman bizlere yol gösteren Kaymakamımız Sayın Aydın Erdoğan'a teşekkür ederiz." dedi.

Kampanya kapsamında bugüne kadar 3 bin bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA