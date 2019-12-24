Kaymakam Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursları ziyaret etti

24.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:59

Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden kursları ziyaret etti. Ev tekstili ve mutfak malzemeleri kurslarına ziyarette bulunan Kaymakam Erdoğan, yapılan el işlerini inceledi. Halk Eğitim Müdürü Turan Kuzucu eşliğinde ziyareti tamamlayan Kaymakam Erdoğan, kursiyer kadınlara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA