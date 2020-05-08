Kaymakam Erdem, polis uygulama noktasını ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Erdem, 2-8 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolu polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülere maske ve trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıttı.

Erdem'in ziyareti sırasında, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz de hazır bulundu.

Kaynak: AA