Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret

27.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:48

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Ahlat Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulunan Erat, yetkililerden bilgi aldı.

Hastalarla sohbet eden Erat, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ahlat Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatını da inceleyen Erat'a, Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.

Kaynak: AA