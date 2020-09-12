Kaymakam Eligül'den kan bağışına destek
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Kaymakam Eligül'den kan bağışına destek

Kızılay Çorum Şubesi tarafından İskilip ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Eligül'den kan bağışına destek
12.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:47

Kızılay Çorum Şubesi tarafından İskilip ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret eden Kaymakam Muharrem Eligül, kampanya hakkında yetkililerden bilgi alırken, tüm sağlıklı bireylere de bağış yapmaları için çağrıda bulundu.

Türk Kızılayı'nın kuruluşundan bu yana en zor zamanlarında her daim milletin yanında olduğunu dile getiren Eligül, "Kan bağışı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli noktalarından biridir. Bugün, tanımadığınız bir insanın ihtiyacı olan kana, yarın belki de yakınımızın hatta kendimizin ihtiyacı olabilir. Pandemi sürecinde de kan bağışı hayati önem arz etmektedir.Buradan sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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