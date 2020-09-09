Kaymakam Eflatun Can Tortop, trafik denetimine katıldı
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Kaymakam Eflatun Can Tortop, trafik denetimine katıldı

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, trafik denetimine katıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, trafik denetimine katıldı
09.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:11

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, trafik denetimine katıldı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hocalar kavşağında, polis tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Tortop, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktasında vatandaşların olumlu tepkiler verdiğini belirten Tortop, uygulama noktalarında vatandaşın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapıldığını söyledi.

Durdurulan her aracın en fazla 3-4 dakika içinde sorgulanarak yoluna devam etmesinin sağlandığını aktaran Tortop, "Devletimizin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimizin ve halkımızın da uygulamadan memnun olduğunu gözlemledik. Uygulama noktasında görev alan personelimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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