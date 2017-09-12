Kaymakam Edoğan'ın Köy Ziyaretleri

Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamı Ali Erdoğan, Eymür ve Kavaklı köylerini ziyaret etti.



Kaymakam Erdoğan, beraberindeki, İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Eymür ve Kavaklı köylerinde yapımı devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.



İlk olarak Eymür köyüne gelen Kaymakam Erdoğan, burada su deposu inşaatı ile köy içi parke çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.



Erdoğan, daha sonra Kavaklı köyüne geçerek, burada da yapımı devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.



Köy sakinleri ve muhtarlarıyla da görüşen Kaymakam Erdoğan, köylerde yaşayan vatandaşların her alandaki istek ve önerilerine de açık olduklarını belirterek, vatandaşların her zaman kendilerini ziyaret edebileceğini kaydetti.