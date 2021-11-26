Kaymakam Düzgün'den şehit annesi Raziye Kılıçarslan'a ziyaret - Haberler
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Kaymakam Düzgün'den şehit annesi Raziye Kılıçarslan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Düzgün'den şehit annesi Raziye Kılıçarslan'a ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçarsalan'ın ailesini ziyaret etti.

VAN (İHA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçarsalan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, bir diğer şehit babası Lokman Çubuk, Bademli Köyü Muhtarı Seydi Gümüş eşlik etti. Kaymakam Düzgün, Üsteğmen Yassıkaya, şehit babası Çubuk ve şehit annesi Kılıçarsalan samimi bir ortamda hasbihal etti. Kaymakam Düzgün Şehit annesi Kılıçarsalan'ın bir sorun olup olmadığını sorarak devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Bademli köyü nüfusuna kayıtlı olan Kılıçarslan, 1985 yılında Van'da şehit düşmüştü.

Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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