Kaymakam Düzgün'den gazilere anlamlı ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, gazileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Müdürü Ahmet Imış'da eşlik etti. Kaymakam Düzgün, gazi Ahmet Karakuş, Hasan Çelik ve Nuri Tosun'u evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Daha sonra gazilerle gündem ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Düzgün, istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR