Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret - Haberler
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Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 'Zaferin Topraklarından Kadınlarımızın Elinden' sloganıyla üretime başlayan Şuhut Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 'Zaferin Topraklarından Kadınlarımızın Elinden' sloganıyla üretime başlayan Şuhut Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün, Şuhut Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek burada kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kaymakam Düzgün, kadınların hummalı bir çalışma sistemi ile ürettikleri ürünleri yerinde inceleyerek çalışan personellerle ayaküstü bir süre sohbet etti. Akabinde yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Düzgün, çalışan kadınlara çalışmalarında kolaylık ve bol kazançlar diledi. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu'da eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret

Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret

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Haber: Kaymakam Düzgü'nden Şuhut Kadın Kooperatifine ziyaret - Haberler
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