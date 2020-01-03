Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04

Cuma Namazını Kızık Mahalle Camiinde kılan Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan namaz sonrası mahalle sakinleriyle hasbihal ederek, isteklerini dinledi.

Kızık Mahallesine yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Cabbar Başkan sıcak ve samimi muhabbetlerinden dolayı mahalle muhtarı Ali Özkara ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler