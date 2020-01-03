Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti
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Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04
Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti

Cuma Namazını Mahalle Camiinde kılan Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan namaz sonrası mahalle sakinleriyle hasbihal ederek, isteklerini dinledi.

Kızık Mahallesine yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Cabbar Başkan sıcak ve samimi muhabbetlerinden dolayı mahalle muhtarı Ali Özkara ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler
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