Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti
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Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.

03.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:20
Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti

Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı 'ın kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.


Cuma Namazını Mahalle Camiinde kılan Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar namaz sonrası mahalle sakinleriyle sohbet ederek, isteklerini dinledi. Kızık Mahallesine yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Cabbar sıcak ve samimi muhabbetlerinden dolayı mahalle muhtarı Ali Özkara ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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