Kaymakam Dundar, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Tekin Dundar, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Çalıdaran Kaymakamlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna öğretmenevinde yemek düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Dundar, yaptığı konuşmada, vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerin, Türk bağımsızlığı ve vatan bütünlüğünün ölümsüzleşen şahsiyetleri olduğunu belirterek, "Onların geride bıraktıkları aileleri de şehitlerimizin bizlere emanetidir. Şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz de göz bebeğimizdir. Kapımız sizlere her daim açıktır. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz de üzüntümüz olacaktır." dedi.

Programda, İlçe Müftüsü Fikri Göncü tarafından Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Erkan Sarı, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız ve kurum amirleri de katıldı.