Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi

30.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:08
Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, kent esnafını ziyaret etti.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, kent esnafını ziyaret etti.

Esnaf ziyareti esnasında, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının önemini vatandaşa anlatan Kaymakam Dundar aynı zamanda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Dundar, "Halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olacağız. Vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Pandemi sürecinde esnaflarımızı ziyaret ederek gerekli hatırlatmaları yapıyoruz aynı zamanda sorun sıkıntılarını dinliyoruz. İmkanlar çerçevesinde yardımcı oluyoruz" dedi.

Kaymakam Dundar'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Midyat Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tacettin Avcı eşlik etti. - MARDİN

Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi
Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi
Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Baydilli pazar esnafını bir araya geldi
Baydilli pazar esnafını bir araya geldi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kardan Silvan Kaymakamı Çelik ile bir araya geldi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kardan Silvan Kaymakamı Çelik ile bir araya geldi
Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'
Kaymakam Çiçek: "Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Gökhan Alkan Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Arda Kardeşler Josef De Souza
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:11:33. #1.14#
title