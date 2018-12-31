Kaymakam Dundar'dan Kütüphane Açılışı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın katılımıyla Soğuksu Mahallesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

D-975 uluslar arası karayolu üzerinde bulunan ve ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Soğuksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı. Yaklaşık 900 öğrencisi ve 36 öğretmeni bulunan Soğuksu Ortaokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce finanse edilen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında okulun atıl durumdaki öğretmen lojmanı onararak kütüphaneye çevrildi. Kütüphanenin açılışını yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Okullar Hayat Olsun" projesinin Soğuksu Mahallesi'nde hayat bulduğunu söyledi. Dundar, "Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan okulumuzda yapımı tamamlanan kütüphanemizin açılışını yaptık. Burada sadece öğrencilerimiz değil, Soğuksu ve civar mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın da faydalanabileceği kütüphanemizde eğitim kaynakları, internet ağı ve dinlenme salonu mevcuttur. İlçemizde eğitimdeki atılımlarla bir yerlere gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, ulaşmak istedikleri bilgileri artık uzaklarda aramayacaklar. Burada atıl durumda olan öğretmen lojmanını değerlendirerek güzel mahallemize ve okulumuza kütüphane kazandırdık. Artık öğrencilerimizin başarıyı yakalamaları ve çıtayı daha üst noktalara taşımaları gerekir. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı; emek ve özveri ister" dedi.

Kütüphaneyi gezen Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, okul idarecilerinden kütüphane hakkında bilgi aldılar. - VAN

Kaynak: İHA