Kaymakam Dundar'dan Esnaf Ziyareti

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Toplumun herkesimi ile sık sık bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, İlçe Müftüsü Nihat Koç ve kurum amirleriyle ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Esnaf diyalogu pekiştirmek adına yerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Vardar, "Bugün esnafımızı ziyaret ederek, bir sohbet havasında düşüncelerini dinledik. Esnafımız ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti bizlerle paylaştı. Bizler de her zaman onların yanında olduğumuzu kendilerine aktardık. Esnaflarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretme yollarını aradık. Bu vesileyle esnaflarımız, belediyeden taleplerini aktardı. Ayrıca, vatandaşlarımızın sıkıntılarını, isteklerini dinleme fırsatımız oldu" dedi. - VAN