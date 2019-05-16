Kaymakam Duman'dan Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Kilis'in Elbeyli ilçe Kaymakamı Kadir Duman, Şehit Aileleri, Gaziler ve Aileleri ile protokol üyelerine bir iftar yemeği verdi.

Kaymakam Duman'ın verdiği iftar yemeğine Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Hayırsever işadamı Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, İşadamı Reşit Solak, Şehit aileleri, gaziler ve aileleri, öksüz ve yetimleri, muhtarlar, protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Duman, Şehit Aileleri, Gaziler ve Aileleri ile Elbeyli ilçesinin önde gelenleri ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade ederek, Ramazan ayının paylaşmakla daha da güzel hale geldiğini kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA