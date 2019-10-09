Kaymakam Doğramacı üs bölgelerini ziyaret etti

09.10.2019 10:46

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki üs bölgelerini ziyaret etti.

Orta Tepe, Göllerbaşı,ve Düztepe Üs bölgelerini gezen Doğramacı, güvenlik yolları, yapılan çalışmalar ve bölgenin durumu hakkında bilgi aldı.

Askerlerle sohbet ederek başarı dileyen Doğramacı, Yüksekova'nın kartal yuvalarında hudut nöbeti tutan vatan evlatlarının görev yaptıkları yerleri ve güvenlik yollarını yerinde görmek için bölgede inceleme yaptıklarını söyledi.

Bir zamanlar "kurtarılmış bölge" olarak bahsedilen yerlerin nasıl kurtarıldığını, huzurun ve güvenliğin nasıl sağlandığını müşahede ettiğini belirten Doğramacı, şöyle konuştu:

"Bu memleketin has evlatlarının hangi şartlarda aslanlar gibi görevlerini yerine getirdiklerini bizzat müşahede ettik. Coğrafyanın sunduğu birbirinden güzel doğa harikası mekanların da ülkemiz ve Yüksekova için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu anladım. Birçok noktayla dünyanın sayılı coğrafyalarından birine sahip olan Yüksekova'nın, enerjisini farklı alanlarda heba ettiğini üzülerek gördüm. Artık Yüksekova'nın kaybedecek ne bir kuruşu ne de bir saniye zamanı vardır. Gün, samimiyetle, gayretle, alın terimizle sahip olduğumuz zenginliklerimizden ve değerlerden yarınımızı inşa etme günüdür. Eğer bu bölgenin üzerine oynanan oyunların esas sebebinin sahip olunan bu zenginliklerimiz, aktif, dinamik ve zeki insan kaynağımız olduğunu anlamazsak oyunların piyonu olmaya devam ederiz. Gelecek adına sahip olduğumuz değerler açısından umutla doluyum. Çünkü çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza inanıyor ve güveniyorum."

Kaymakam Doğramacı'ya, 7. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Koyuncu eşlik etti.

Kaynak: AA