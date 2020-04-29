Kaymakam Doğramacı Türk Kızılay Yüksekova Şubesini ziyaret etti Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Türk Kızılay Yüksekova şubesini ziyaret etti.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Türk Kızılay Yüksekova şubesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Yüksekova Şubesi, Vefa Sosyal Destek grubu işbirliğiyle ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve ramazan pidesi götürüyor.

Türk Kızılayı Yüksekova şubesi tarafından ramazan etkinliği çerçevesinde günlük 1000 kişilik ve 3 çeşit yemek pişiriliyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde 10 gönüllü üyeyle 9 personel, yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Şubeyi ziyaret eden Doğramacı da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türk Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, ramazan ayı boyunca vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Faaliyetler kapsamında konserve gıda ve giyim malzemesi de dağıttıkları belirten Göksal, "Genel merkezimizce gönderilen temizlik hijyen malzemeleri dağıtacağız. Yine 65 yaş üstü ailelere gıda dağıtımını, bayram için çocuklara bayram paketi, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımı ramazan boyunca dağıtacağız. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği içinde 50 aileye alışveriş çekini dağıtmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Yemeklerimize sevgi ve merhamet tadını katmıştır. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA