Kaymakam Doğramacı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, "Her vatandaşımıza ulaşmalıyız. Taşeron terör örgütlerinin çocuklarımızı devşirmelerine, kandırmalarına müsaade etmemeliyiz." dedi.



Doğramacı, Gürpınar Merkez Cami'de düzenlenen programda, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.



Etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgedeki terör sıkıntısını ortak akılla bertaraf edeceklerini, bu konuda da din görevlilerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Doğramacı, "Çalmadığımız kapı, göz göze gelmediğimiz ve elini tutmadığımız hiç kimse kalmasın. Her vatandaşımıza ulaşmalıyız. Taşeron terör örgütlerinin çocuklarımızı devşirmelerine, kandırmalarına müsaade etmemeliyiz." dedi.



Doğramacı, herkesin vicdanen bu konuda kendini sorgulaması ve imamların görevlerine kesinlikle memuriyet anlayışıyla bakmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İnsanımızın kalbine hitap etmeliyiz. Vatandaşlarımız için 24 saat aktif çalışmalıyız. Eğer görev yaptığınız mahallede bir sıkıntı varsa ve siz bunu bilmiyorsanız, siz orada yoksunuz demektir. Minarelerimizi ezansız bırakmayalım. Özellikle gençlerimizin elinden tutalım, onları ilim ve irşad yuvası camilerimizle buluşturalım. Vatandaşlarımızı da kucaklayalım. Bu işi Allah rızası için yapalım. Öte yandan kapılarımız her zaman, her vatandaşımıza açık. Bir sıkıntınızda istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz."