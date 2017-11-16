Kaymakam Doğramacı, Din Görevlileri ile Bir Araya Geldi

Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki camilerde görev yürüten din görevlileriyle bir araya geldi.



Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Merkez Cami'de düzenlenen programda ilçedeki camilerde görev yürüten din görevlileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Doğramacı, bölgedeki terör sıkıntısını ortak akılla bertaraf edeceklerini, bu konuda da din görevlilerine önemli görevler düştüğünü vurguladı. Herkesin görevini hakkıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Doğramacı, "Çalmadığımız kapı, göz göze gelmediğimiz ve elini tutmadığımız hiç kimse kalmasın. Her vatandaşımıza ulaşmalıyız. Taşeron terör örgütlerinin çocuklarımızı devşirmelerine, kandırmalarına müsaade etmemeliyiz. Herkesin vicdanen bu konuda kendini sorgulaması lazım. İmamlarımız bu göreve memuriyet anlayışıyla bakmamalı. İnsanlarımızın kalbine hitap etmeliyiz. Vatandaşlarımız için 24 saat aktif olarak çalışmalıyız. Eğer görev yaptığınız mahallede bir sıkıntı varsa ve siz bunu bilmiyorsanız, siz orada yoksunuz demektir. Minarelerimizi ezansız bırakmayalım. Özellikle gençlerimizin elinden tutalım, onları ilim ve irşad yuvası camilerimizle buluşturalım. Vatandaşlarımızı da kucaklayalım. Bu işi Allah rızası için yapalım. Öte yandan kapılarımız her zaman, her vatandaşımıza açık. Bir sıkıntınızda istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz" dedi. - VAN