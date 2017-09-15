Kaymakam Doğramacı'dan "İlköğretim Haftası" Mesajı

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Geleceğin teminatı çocukların, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük gayretlerle ülkenin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığını bildiren Kaymakam Doğramacı, milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğu vurguladı.



"Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir." ifadesini kullanan Doğramacı, şunları kaydetti:



"Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bunun için idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimini gerçekleştirmek için hep beraber gayret edeceğiz. İnsanlar, eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Daha mutlu yarınların kurulabilmesinde büyük katkısı olan eğitim, üzerinde hassasiyetle durulması ve elbirliğiyle sahiplenilmesi gereken uzun bir süreci kapsamaktadır. Devletimiz bu anlayıştan yola çıkarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için bütün imkanları seferber etmektedir. Bu nedenle ilçemizde de okul öncesinden itibaren her kademede eğitim kalitesini daha da yükselterek ilçemizi bir adım daha öne taşıyacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız."