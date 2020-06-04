Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek
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Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yıkım kararı alınan İran Pasajındaki 47 esnafa yeni dükkan temin etti.

Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek
04.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:38

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yıkım kararı alınan İran Pasajındaki 47 esnafa yeni dükkan temin etti.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisinin altında 47 dükkanın inşasını yerinde inceleyen Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmalar hakkında Yüksekova Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Vedat Çoğaç'tan bilgi aldı. Dere üzerinde bulunan eski İran Pasajı yıkılırken, pasaj içinde bulunan 47 esnafın mağdur olmaması için de Kaymakam Osman Doğramacı, çarşı merkezinde bulunan İhsaniye Camisinin altında esnafa 47 dükkan vererek destek oldu.

"Herşey eskisinden daha güzel olacak"

İHA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Osman Doğramacı, ilçedeki derenin üstünde İran Pasajı olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle İran Pasajı müftülüğümüzün ve esnaf odamızın ortak girişimiyle İhsaniye Camimizin altına taşınacak. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna kadar bitirilmiş olacak ve İran Pasajı şehrimizin deresinin üstünden kaldırılacak. Dere tamamen ıslah ediliyor. Orası da kaldırıldığında ıslah çalışması bitirilmiş olacak. İran Pasajı buraya geçtikten sonra daha modern, daha yaşanabilir ferah ortamında vatandaşlarımıza hizmet edecek. Artık ilçemizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını düşünüyoruz. Her şeyin bir düzene gireceği, belli bir kalitede olacağı ve denetlenebileceği ortamlar inşa etmeyi planlıyoruz, bu daha başlangıcı. İnşallah yakında meydanımız da açılmaya başlandığında, Yüksekova'daki değişim ve dönüşüm herkesin tarafından daha net görülecek ve her şey eskisinden daha güzel olacak" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise İran Pasajının 25 – 30 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, "Yüksekova'mız için bir simge haline gelen ve içinde 47 iş yerinin bulunduğu bir iş hanıdır. Bilindiği üzere yıkım kararı alındı. Bu yıkım kararından sonra biz Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu duruma sessiz kalamazdık. İran Pasajımızın esnafının isteğiyle görüşmelerimiz oldu. Bir çalışma yaptık ve yeni yerle ilgili bir dizi çalışma yaptık. Elimizde farklı alternatifler vardı. Şimdi inşaatı devam eden İran Pasajı için İhsaniye Camisinin altı zemin katında bulunan yer oldu. Orda çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bin 500 metre alan üzerinde inşa edilmiş. Dört bir tarafından kapısı olan ferah, geniş ve gayet şık bir çalışma oldu. Tahminen bu ayın sonlarına doğru ya da temmuzun ilk haftasında bitmiş olacak. Bu çalışmalar esnasında her yönüyle bize yardımcı olan ve yardımlarını esirgemeyen Kaymakamımız Osman Doğramacı'ya, İlçe Müftümüz Şakir Şahin Hocama ve özellik proje kısmında belediyemizin Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürüz Erol Zirek'e çok teşekkür ediyoruz. Yüksekova'mız için hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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