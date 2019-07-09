Kaymakam Doğan Yeniboyundurçak köyünü ziyaret etti

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Yeniboyundurçak köyünü ziyaret etti.

Doğan, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Caner Topuz, İl Genel Meclisi üyeleri Abdülselam Kızılca ve Metin Yamalı, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan ve diğer yetkililerle köy konağında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Köy muhtarı Dursun Acar'dan köy hakkında bilgi alan Doğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda köylülerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Köylülerin çağın gerektirdiği yaşam standardına kavuşması için büyük gayret gösterdiklerini belirten Doğan, vatandaşların medeniyetin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Doğan, daha sonra köyde ikamet eden Kıbrıs gazisi Şükrü Kızıl ile yaşlıları da ziyaret etti.

Kaynak: AA