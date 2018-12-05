Kaymakam Doğan Bakır Madeni Sahasında İncelemelerde Bulundu

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, özel bir şirket tarafından işletilen bakır madeni sahası ve yapımı devam eden fabrika alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Doğan, işletme yetkililerinden yürütülen maden çalışmaları ve işletme tarafından sağlanan çevre ve iş güvenliği hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Doğan, yaptığı açıklamada, "Maden sahası ve fabrika alanında yaptığımız incelemelerde gördük ki iş güvenliğine son derece önem veriliyor, çevreye duyarlı ileri teknoloji kullanılıyor. Biz de bu konulardaki hassasiyetimizi koruyoruz. Bununla birlikte ilçeye kurulacak bakır madeni istihdam anlamında ilçemize ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlıyor. Şirketin Hanönü'nde açacağı bakır işletmesi, ilçede büyük hareketlilik sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakır Madeni Şirketi Genel Müdürü Veli Gökdere, Hanönü ilçesi sınırları içerisinde şirketlerince 14 bin hektar alanda maden arama çalışmaları başlatıldığını ve şimdiye kadar 24 milyon ton bakır rezervinin tespit edildiğini belirtti.

Gökdere, fabrikanın çok yakın bir zamanda üretime geçeceğini kaydetti.