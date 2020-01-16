Kaymakam Doğan, Atatürk İlkokulunda incelemelerde bulundu

16.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:28

Adıyaman'ın Kahta TPAO Atatürk İlkokulunda kısa bir süre önce hazırlıkları tamamlanan destek eğitim odası, geri dönüşüm atölyesi ile bilim sınıfının açılış töreni düzenlendi.



Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitim hizmetlerinde üst düzeyde yararlanması amacıyla TPAO Atatürk İlkokulunda destek eğitim odası oluşturuldu.



Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen Destek Eğitim Odası, geri dönüşüm atölyesi, fen, teknoloji ve matematik atölyesi ile akıl ve zeka oyunları atölyesinde çeşitli incelemelerde bulundu.



Daha sonra Kaymakam Doğan ve beraberindeki heyet, drama ve mesleki tanıtım atölyesi ile jimnastik salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi.



Kaymakam Saadettin Doğan, okulda başarılı çalışmalarının yapıldığı kaydederek, "Okulumuz teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü beceri Atölyeleri ile donatılmış. Akademik öğretinin yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetiştirilmesi için deneylerin, spor aktivitelerinin, oyun ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı alanlar oluşturulmuş, öğrencilerimizi hayata hazırlayacak birçok atölye bulunuyor. Okulumuzda yapılan çalışmalardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA