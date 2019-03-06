Kaymakam Deniz Pişkin, Devlet Sanatçısı Unvanı Alan Bıçak Ustasını Ziyaret Etti

Kastamonu'nu Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, devlet sanatçılığı unvanını alan bıçak ustası Ferhat Minareci'yi ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Bıçakçılar Arastası esnaflarından Ferhat Minareci'yi ziyaret ederek devlet tarafından sanatçılık ünvanına layık görülmesinden dolayı kendisini tebrik etti.

Ferhat Minareci'ye, geleneksel el sanatlarımızdan Tosya Bıçağı dalında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından özel sanatçı kimlik kartı gönderilmesini ilçe adına gurur verici bulduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya'nın kültürel ve tarihsel özgünlüklerinin yaşatılması için herkesin sorumluluk sahibi olduğunu belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA