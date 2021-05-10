Kaymakam Demirkıran'dan denetim noktalarında inceleme
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Kaymakam Demirkıran'dan denetim noktalarında inceleme

Kaymakam Demirkıran'dan denetim noktalarında inceleme
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Kaymakam Mubin Demirkıran tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Kaymakam Mubin Demirkıran tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ile sebze ve meyve satışı yapılan halk pazarını gezen Demirkıran, bu alanlarda yaşanabilecek yoğunlukların önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Denetimler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Demirkıran, halk sağlığının korunmasına ilişkin alınan tedbirlerin önemine dikkati çekerek sabır ve kararlılıkla bu mücadeleye destek veren ilçe halkı ile esnaflara teşekkür etti.

Daha sonra jandarma ve polis ekiplerince trafik yoğunluğu olan Saraçlar ve Harda mevkilerinde gerçekleştirilen yol uygulamalarına katılan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Okumuş ve Emniyet Amiri Burak Açıkgöz'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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