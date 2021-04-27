Kaymakam Demirkale, muhtarlarla bir araya geldi

?Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

?Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla buluşan Demirkele, talep ve sorunları dinledi.

Demirkale, bir taraftan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarının vatandaşlar ve devlet arasında köprü görevini yürüttüğüne dikkati çeken Demirkale, "Muhtarlarımızdan gelen talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurumlarımız ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Görev ve sorumluluk alanınıza giren yerlerle ilgili önerilerinizi, taleplerinizi ve sorunlarınızı birebir bize iletebilmeniz açısından bu toplantıların faydalı olduğu kanısındayız." dedi.

Toplantıda muhtarlara Kovid-19 tedbirleri ve aşı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan