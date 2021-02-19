Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor
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Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor

19.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:11
Kaymakam Demirkale, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirkale, ilçeye bağlı Pekmezci, Elmayolu ve Diphacı köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köy muhtarlarından bilgi alan Demirkale, köy halkına da maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Köylerde vatandaşlar ve muhtarlarla sağlıklı iletişim kurulduğunu ifade eden Demirkale, kurulan iletişim ile sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunu söyledi.

Köylere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini anlatan Demirkale, şunları kaydetti:

"Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların isteklerini yerine getirmek. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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