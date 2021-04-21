Kaymakam Demirkale'den "Toplu iftar ve davetlerden kaçınalım" uyarısı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların toplu iftar yemeklerine katılmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların toplu iftar yemeklerine katılmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Demirkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için tedbir ve kurallara harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının, salgını kontrol altına alarak yaz aylarını çok daha güvenli ve huzurlu geçirebilmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demirkale, vatandaşların toplu iftar sofralarından kaçınması gerektiğini belirtti.

Bir toplu iftarda virüs bulaştırmanın acı sonuçları olabileceği uyarısında bulunan Demirkale, "Ramazan Bayramı'na ülke olarak daha huzurlu ve sağlıklı girmek için toplu iftar ve davetlerden kaçınalım. Kimseyi davet etmeyelim, gelen davetlere de icabet etmeyelim. Lütfen ramazan ayında toplu iftarlardan kaçınalım. Ramazan sofralarımıza koronavirüsü davet etmeyelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten koruyalım." diye konuştu.

"Çok yüksek riskli" kategorideki ilçede, Kovid-19 vaka sayılarını düşürmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Demirkale, şunları kaydetti:

"Dinamik denetim modeline göre yaptığımız denetimlerimizi sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızda, toplumsal hareketliliğin olduğu her alanda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Denetimlerimiz sırasında ziyaret ettiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızdan kurallara hassasiyetle uymalarını ve bu mücadeleye destek olmalarını istiyoruz. Hep beraber mücadele ettiğimizde başaracağımıza inanıyorum. Başarmaktan başka da çaremiz yok. İnşallah ramazan ayını fırsata çevirip koronavirüsü ilçemizden, ilimizden, ülkemizden atalım. Merzifonlulardan bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını ve bu mücadeleye destek olmalarını rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan