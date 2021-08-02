Kaymakam Demirkale'den "rehavete kapılmayın" uyarısı
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Kaymakam Demirkale'den "rehavete kapılmayın" uyarısı

Kaymakam Demirkale'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiğini belirterek, belirlenen salgın kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiğini belirterek, belirlenen salgın kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Kaymakam Demirkale, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemli bir silah olduğunu ancak maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İl genelindeki aşılama çalışmalarındaki başarı sayesinde Amasya'nın haritada mavi renge döndüğünü anımsatan Demirkale, bu gelişmenin rehavete yol açmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle maske kuralına uymanın öneminin altını çizen Demirkale, vatandaşların hem kendilerini hem de başkalarını riske atmayan davranışlar sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla topyekun mücadelenin sürdürdüğünü, sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için tedbir ve kurallara harfiyen uyulması gerektiğini ifade eden Demirkale, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin gevşetilmesi rehavete yol açmamalı. Bizlerin çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Rehavete kapılarak herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermememiz, insanların mağduriyetine yol açmamamız konusunda daha tedbirli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermemeliyiz. Bilim insanlarının da açıkladığı gibi maske, mesafe, hijyen üçlüsünün salgını engellediğini hep birlikte görüyoruz. Bu üçlüye dikkat edenlerde ciddi manada virüsten korunma oluyor. Vatandaşlarımız aşı olsalar dahi bu üç kurala uymaya devam etmeli."

Demirkale, ilçedeki aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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