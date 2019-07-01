Kaymakam Demirkale'den köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İnalanı, Gelinsini, Derealan, Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Demirkale, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde muhtardan bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirkale, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman ilçe merkezi ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Kaymakamlık olarak köylerde planlaması yapılan hizmetlerin devam ettiğini anlatan Demirkale, "Ziyaretlerimiz vesilesiyle vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görerek kendilerinden dinlemiş olduk. Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Köylerimizin altyapı ve yol sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Kaymakamlık olarak talepleri karşılamak ve sorunları çözmek için varız." dedi.

Misafirperverliklerinden ötürü köy halkına teşekkür eden Demirkale, yaşanılabilecek her türlü sorunun çözümü için kapılarının halka sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA