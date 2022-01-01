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Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, 2021 yılının son dakikalarında şehrin huzuru için görevleri başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ettiler. Kaymakam Demirer görevi başında olan personellere yeni yıl dileklerini ileterek görevlerinde başarı diledi. - MUŞ

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, yılbaşını polis ve jandarmayla geçirdi

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