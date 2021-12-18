Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi

Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, ilçede imamlık yapan müftülük personeliyle istişare toplantısı yaptı.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, ilçede imamlık yapan müftülük personeliyle istişare toplantısı yaptı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinin toplantı salonunda imamlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla iletişimin ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Demirer, "Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Müftülüğümüz tarafından verilmekte olan hizmetlerin ve faaliyetlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'ın da katıldığı toplantı, imamların söz alarak görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi. - MUŞ

Kaymakam Demirer imamlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title