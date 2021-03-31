Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.
Demirer, Kılıç ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, Demirer'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti, çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin