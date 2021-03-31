Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Demirer, Kılıç ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, Demirer'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti, çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Ziraat Odası Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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