Kaymakam Demirer'den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret
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Kaymakam Demirer'den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret

Kaymakam Demirer'den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç'ı evinde ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç'ı evinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekleri ile yaşamı idame ettiren 75 Yaşındaki Nigar teyze, bir ay önce yakalandığı korona virüs hastalığını Malazgirt Devlet Hastanesi doktorlarının büyük çabası ile atlatarak hayata tutundu. Nigar teyzeye şifalar dileyen Kaymakam Demirer, "Bugün Nigar teyzemizin evine konuk olduk. Teyzemiz evinde yalnız yaşıyor. Nigar teyzemiz yalnız değil devletimiz var, bizler varız. Kaymakamlık olarak teyzemizin ne ihtiyacı varsa yıllardır karşılanıyor. Sadece temel gıda ihtiyacı karşılamak önemli değil. Önemli olan teyzemizi evinde ziyaret ederek, bir evladı gibi ona moral vermektir. Devletimizin yaşlı ve hasta, engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı insanlarımızın her zaman yanında olduğunu kendilerine iletirken, her zaman sorun ve sıkıntıda yayında olduğumuzu ve dertlerine ortak olduğumuzu Nigar teyzemize anlattık. Teyzemizin Ramazan Bayram'ını da şimdiden tebrik ederim. Ayrıca korona virüs hastalığını atlattığı için mutluğumuzu ifade ederek geçmiş olsun dileklerimiz ilettik" dedi. - MUŞ

Kaymakam Demirer'den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret
Kaymakam Demirer'den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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