Malazgirt Kaymakamı Demirer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe merkezi ve köylerinde ev ziyaretlerine devam ediyor.

Demirer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt ile Selçuklu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç'ın evine misafir oldu.

Mahalle Muhtarı Fehim Gün'ün de hazır bulunduğu ziyarette Demirer, Nigar Alıç'ın taleplerini dinledi.

Demirer, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemeye çalıştıklarını bildirerek, "Nigar hanım yalnız değil devletimiz var, bizler varız. Kaymakamlık olarak teyzemizin ne ihtiyacı varsa yıllardır karşılanıyor. Sadece temel gıda ihtiyacı karşılamak önemli değil. Önemli olan teyzemizi evinde ziyaret ederek, bir evladı gibi ona moral vermektir." dedi.

Daha sonra aynı mahallede yaşayan 76 yaşındaki Fahrettin Eren'i ziyaret eden Demirer, evin fiziki yapısının iyileştirilmesi için görevlilere talimat verdi.