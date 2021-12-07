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Kaymakam Demirer'den bakımevine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Demirer'den bakımevine ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş Özel İdaresi Malazgirt Bakımevini ziyaret ederek, kış hazırlığı hakkında bilgi aldı.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş Özel İdaresi Malazgirt Bakımevini ziyaret ederek, kış hazırlığı hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirer, bakımevi çalışanlarına kırsal kesimde yaşayan halka hizmet etmenin çok anlamlı ve manevi bir yönü olduğunu ifade etti. Demirer, kış aylarına girdiğimiz bugünlerde kapanan yolların mümkün olduğu kadar tez zamanda açılması gerektiğini dile getirdi.

İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl ise Kaymakam Demirer'in kendilerini ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, bakımevinde çalışan işçilerle sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı. - MUŞ

Kaymakam Demirer'den bakımevine ziyaret

Kaymakam Demirer'den bakımevine ziyaret

Kaymakam Demirer'den bakımevine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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