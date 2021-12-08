Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi - Haberler
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Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1. Amatör Lig'de ilçeyi başarılı şekilde temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1. Amatör Lig'de ilçeyi başarılı şekilde temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Oynadığı beş maçta 10 puan toplayan ve Muş 1. Amatör Lig 3. Grup'ta yer alan 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya gelen Kaymakam Demirer, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. İlçede spora verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Demirer'e teşekkür eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, ise Kaymakam Demirer'e üzerinde ismi yazılı forma ve kulübün flamasını hediye etti. - MUŞ

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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