Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı
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Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı

Kaymakam Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı
07.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:51

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aşevi tarafından sıcak yemek hizmeti verilen vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Demir, 120 haneye sıcak yemek hizmeti veren aşevinde yemeklerin korona virüs ile mücadele sürecinden sonra da evlere teslim edileceğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aşevinde bugüne kadar yemeklerin vatandaşlar tarafından aşevine gelinerek teslim alındığını aktaran Kaymakamı Demir, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla yemeklerin vatandaşlara bizzat evlerinde teslim edilmeye başlandığını dile getirdi. Yaptığı ziyaretlerde ilçe halkının memnuniyetini gördüklerini ifade eden Kaymakam Demir, bu süreçten sonra da yemek dağıtımının evlere teslim şeklinde devam edeceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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